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Опубликовано 15 января 2018, 10:13

Советский Супермен получит собственную экранизацию

Фото &copy;&nbsp;DC Comics

Фото © DC Comics

Приключениям криптонианца-коммуниста и его товарищей посвятят анимационный фильм.

В студии DC задумались о том, чтобы экранизировать альтернативную историю о Супермене. Речь идёт о герое Красный сын, который является советским супергероем-коммунистом.

За основу авторы возьмут трёхсерийный комикс Марка Миллара. Он рассказал, какой была бы вселенная DC, если бы Супермен упал на Землю не в Канзасе, а в Советском Союзе. В итоге персонаж стал могучим защитником социализма.

О самой экранизации заговорил Брюс Тим, ответственный за многие мультипликационные фильмы вселенной DC. Он признался, что хотел бы экранизировать комикс "Супермен. Красный сын".

Ранее Брюс Тим отвечал за анимационный фильм "Бэтмен: Готэм в Газовом свете". Тогда нам рассказали об альтернативной вселенной DC, в которой Бэтмен оказался героем Викторианской эпохи. Он противостоял Джеку-потрошителю.

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Сергей Сурепин
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