Советский Супермен получит собственную экранизацию

Приключениям криптонианца-коммуниста и его товарищей посвятят анимационный фильм.

В студии DC задумались о том, чтобы экранизировать альтернативную историю о Супермене. Речь идёт о герое Красный сын, который является советским супергероем-коммунистом.

За основу авторы возьмут трёхсерийный комикс Марка Миллара. Он рассказал, какой была бы вселенная DC, если бы Супермен упал на Землю не в Канзасе, а в Советском Союзе. В итоге персонаж стал могучим защитником социализма.

О самой экранизации заговорил Брюс Тим, ответственный за многие мультипликационные фильмы вселенной DC. Он признался, что хотел бы экранизировать комикс "Супермен. Красный сын".