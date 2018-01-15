Популярный геймер обвинил украинский телеканал в своих страданиях

Звезда телевидения и Интернета рассказала о том, с какими трудностями сталкивается сейчас.

Саша Фокин стал популярным в Интернете после участия в украинском телевизионном проекте "Дорогая, мы убиваем детей" в 2011 году. Юноша стал звездой мемов. Молодой человек начал чувствовать себя несчастным.

Фокин записал видео на собственном YouTube-канале. Геймер заявил, что после выхода передачи у него возникли проблемы при общении с девушками, а преподаватели в школе начали занижать ему оценки.

Фото: скриншот YouTube

В телевизионной передаче украинский канал представил Сашу Фокина в качестве заядлого геймера. В одном из фрагментов выпуска юноша плакал, так как мама установила пароль на его компьютер.