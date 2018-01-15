Популярный геймер обвинил украинский телеканал в своих страданиях
Кадр видео САШКО ФОКИН
Звезда телевидения и Интернета рассказала о том, с какими трудностями сталкивается сейчас.
Саша Фокин стал популярным в Интернете после участия в украинском телевизионном проекте "Дорогая, мы убиваем детей" в 2011 году. Юноша стал звездой мемов. Молодой человек начал чувствовать себя несчастным.
Фокин записал видео на собственном YouTube-канале. Геймер заявил, что после выхода передачи у него возникли проблемы при общении с девушками, а преподаватели в школе начали занижать ему оценки.
Фото: скриншот YouTube
В телевизионной передаче украинский канал представил Сашу Фокина в качестве заядлого геймера. В одном из фрагментов выпуска юноша плакал, так как мама установила пароль на его компьютер.
Телевизионное шоу выходит на украинском канале СТБ. Центральная тема каждого выпуска — отношения между детьми и родителями.