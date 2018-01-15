В Госдуме опровергли информацию об отмене штрафов за лёгкие побои
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что такое наказание хотят заменить арестом или обязательными работами.
Фото: ©РИА Новости/Наталья Селиверстова
В Государственной думе пока не прорабатывают возможность отмены административных штрафов за лёгкие побои. Об этом ТАСС заявил председатель Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
— Мне ничего о таком поручении пока не известно, впервые узнал от вас. <...> Надо посмотреть, как работает новый закон о декриминализации побоев, посмотреть практику применения и дальше делать выводы, а не анализировать по невысохшим чернилам, — сказал он.
Напомним, ранее в СМИ распространилась информация о том, что МВД и Минюст планируют исключить штрафы за побои из КоАП. В этом случае тираны наказывались бы административным арестом или обязательными работами.