В Госдуме опровергли информацию об отмене штрафов за лёгкие побои

В Государственной думе пока не прорабатывают возможность отмены административных штрафов за лёгкие побои. Об этом ТАСС заявил председатель Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

— Мне ничего о таком поручении пока не известно, впервые узнал от вас. <...> Надо посмотреть, как работает новый закон о декриминализации побоев, посмотреть практику применения и дальше делать выводы, а не анализировать по невысохшим чернилам, — сказал он.