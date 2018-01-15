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Регион
Опубликовано 15 января 2018, 15:23

В Госдуме опровергли информацию об отмене штрафов за лёгкие побои

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что такое наказание хотят заменить арестом или обязательными работами.

Фото: &copy;РИА Новости/Наталья Селиверстова

Фото: ©РИА Новости/Наталья Селиверстова

В Государственной думе пока не прорабатывают возможность отмены административных штрафов за лёгкие побои. Об этом ТАСС заявил председатель Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

— Мне ничего о таком поручении пока не известно, впервые узнал от вас. <...> Надо посмотреть, как работает новый закон о декриминализации побоев, посмотреть практику применения и дальше делать выводы, а не анализировать по невысохшим чернилам, — сказал он.

Напомним, ранее в СМИ распространилась информация о том, что МВД и Минюст планируют исключить штрафы за побои из КоАП. В этом случае тираны наказывались бы административным арестом или обязательными работами.

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Катерина Александрова
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