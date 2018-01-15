Культовый "Шантарам" экранизируют

Действие романа, основой для которого послужили события собственной жизни автора, развивается в начале 1980-х. Линдсей, будучи лишённым после развода с супругой родительских прав, пристрастился к наркотикам, совершил ряд ограблений и был приговорён австралийским судом к 19 годам заключения. В итоге он сбегает из тюрьмы и добирается до Бомбея. Там герой работает фальшивомонетчиком и контрабандистом, торгует оружием, участвует в разборках индийской мафии, снимается в Болливуде, а также находит свою настоящую любовь.