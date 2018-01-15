Культовый "Шантарам" экранизируют
Роман Грегори Дэвида Робертса станет сериалом. Проектом занимаются представители Paramount.
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Компания Anonymous Content и телевизионное подразделение студии Paramount получили права на экранизацию культового романа "Шантарам". На основе книги Грегори Дэвида Робертса сделают сериал.
Исполнительными продюсерами назначены Стив Голин ("Настоящий детектив"), Николь Клеменс ("Последние девушки") и Андреа Баррон. По словам автора оригинала Грегори Дэвида Робертса, сериал — идеальный формат для романа.
Действие романа, основой для которого послужили события собственной жизни автора, развивается в начале 1980-х. Линдсей, будучи лишённым после развода с супругой родительских прав, пристрастился к наркотикам, совершил ряд ограблений и был приговорён австралийским судом к 19 годам заключения. В итоге он сбегает из тюрьмы и добирается до Бомбея. Там герой работает фальшивомонетчиком и контрабандистом, торгует оружием, участвует в разборках индийской мафии, снимается в Болливуде, а также находит свою настоящую любовь.
Напомним, изначально проектом планировал заняться Джонни Депп. Однако процесс так и не сдвинулся с мёртвой точки и права на экранизацию снова стали доступны.