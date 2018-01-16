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Регион
Опубликовано 16 января 2018, 00:10

Мать убила двоих детей, из которых пыталась сделать звёзд YouTube

Фото &copy; Соцсети

Фото © Соцсети

После того как 34-летняя жительница Северной Каролины зарезала своих детей, она покончила с собой.

Кристина Тредвэй убила своего семилетнего сына Исаия и трёхлетнюю дочь Илию, после чего покончила с собой в ночь на субботу в Северной Каролине. 34-летняя женщина зарезала детей, которых постоянно снимала в своих видео для YouTube-канала, сообщает Metro.

Фото © Соцсети

Фото © Соцсети

Кристина описывала себя как маму, которая любит своих детей. Она разместила на YouTube-канале 23 видео с участием сына и дочери, в большинстве которых малыши демонстрировали свой талант — пение. Сама женщина тоже любила перепевать известные композиции, и у неё это хорошо получалось.

В данный момент полиция устанавливает, что могло послужить причиной для такой трагедии.

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Мария Иванова
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