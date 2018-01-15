Продолжение "Рассказа служанки" будет мрачнее первого сезона
В Сети появился трейлер второго сезона сериала. Шоу снято по роману канадской писательницы Маргарет Этвуд.
Постер к сериалу "Рассказ служанки"/ © Кинопоиск
Стриминговый сервис Hulu опубликовал трейлер второго сезона сериала "Рассказ служанки". Шоу снято по роману канадской писательницы Маргарет Этвуд.
Исполнительница главной роли Элизабет Мосс заявила, что новые эпизоды будут очень мрачными. По словам актрисы, продолжение будет мрачнее, чем первый сезон.
Действие продолжения разворачивается отдельно от романа Этвуд. По словам исполнительного продюсера "Рассказа служанки" Уоррена Литтлфилда, второй сезон расскажет, как появилась Республика Гилеад.
Второй сезон выйдет в апреле 2018 года.