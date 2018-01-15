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Опубликовано 15 января 2018, 15:52

Сериал "Ведьмак" составит конкуренцию "Игре престолов"

Фото: &copy; vk.com/witchernetflix

Фото: © vk.com/witchernetflix

Свет на будущее шоу по мотивам популярной игры и книги постепенно продолжает проливаться.

Шоу-раннер Лорен Шмидт Хиссрич обсудила с фанатами будущий сериал по "Ведьмаку". В этот раз речь зашла о жестокости и славянском колорите.

Оказалось, Netflix не планирует смягчать историю в связи с выходом на широкий экран. Хиссрич подтвердила, что никакого смягчения не будет.

Авторы шоу планируют составить конкуренцию "Игре престолов". Первоисточником станет "Сага о Ведьмаке", созданная польским писателем Анджеем Сапковским. Он объединил каноны средневекового фэнтези с элементами славянской мифологии.

Премьера сериала "Ведьмак" ожидается в 2018 году.

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Сергей Сурепин
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