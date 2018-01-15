Сериал "Ведьмак" составит конкуренцию "Игре престолов"

Свет на будущее шоу по мотивам популярной игры и книги постепенно продолжает проливаться.

Шоу-раннер Лорен Шмидт Хиссрич обсудила с фанатами будущий сериал по "Ведьмаку". В этот раз речь зашла о жестокости и славянском колорите.

Оказалось, Netflix не планирует смягчать историю в связи с выходом на широкий экран. Хиссрич подтвердила, что никакого смягчения не будет.

Авторы шоу планируют составить конкуренцию "Игре престолов". Первоисточником станет "Сага о Ведьмаке", созданная польским писателем Анджеем Сапковским. Он объединил каноны средневекового фэнтези с элементами славянской мифологии.