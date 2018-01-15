Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 15 января 2018, 15:55

Джеймс Кэмерон прокомментировал историю о растлении звезды "Правдивой лжи"

Фото: &copy;&nbsp;REUTERS/Fred Prouser

Фото: © REUTERS/Fred Prouser

Режиссёр признался, что ничего не знал о происходящем. Он назвал Элайзу Душку смелой девушкой.

14 января актриса Элайза Душку рассказала, что её растлил координатор трюков фильма "Правдивая ложь". На момент съёмок ей было 12 лет.

Ситуацию решил прокомментировать 63-летний режиссёр. Именно он снимал эту ленту.

quote

Если бы я тогда узнал об этом, я не был бы милосердным. Душку — смелая девушка, и мне жаль её

Джеймс Кэмерон, режиссёр

Также режиссёр призвал других девушек не бояться говорить о домогательствах.

quote

Не стоит стесняться говорить об этом. Крайне важно, чтобы такие люди знали, какие последствия их могут ожидать и что это просто так не сойдёт им с рук

Джеймс Кэмерон, режиссёр

Напомним, в фильме Джеймса Кэмерона девушка играла дочь главного героя. Его роль досталась Арнольду Шварценеггеру. Её обидчиком выступил двойник актёра — Джоэль Крамер. Он выступал координатором трюков. На момент съёмок Крамеру было 36 лет.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • Джеймс Кэмерон
  • Арнольд Шварценеггер
  • Кино и сериалы
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar