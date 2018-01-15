Джеймс Кэмерон прокомментировал историю о растлении звезды "Правдивой лжи"
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Режиссёр признался, что ничего не знал о происходящем. Он назвал Элайзу Душку смелой девушкой.
14 января актриса Элайза Душку рассказала, что её растлил координатор трюков фильма "Правдивая ложь". На момент съёмок ей было 12 лет.
Ситуацию решил прокомментировать 63-летний режиссёр. Именно он снимал эту ленту.
Если бы я тогда узнал об этом, я не был бы милосердным. Душку — смелая девушка, и мне жаль её
Джеймс Кэмерон, режиссёр
Также режиссёр призвал других девушек не бояться говорить о домогательствах.
Не стоит стесняться говорить об этом. Крайне важно, чтобы такие люди знали, какие последствия их могут ожидать и что это просто так не сойдёт им с рук
Джеймс Кэмерон, режиссёр
Напомним, в фильме Джеймса Кэмерона девушка играла дочь главного героя. Его роль досталась Арнольду Шварценеггеру. Её обидчиком выступил двойник актёра — Джоэль Крамер. Он выступал координатором трюков. На момент съёмок Крамеру было 36 лет.