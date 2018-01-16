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Атаки БПЛА

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Регион
Опубликовано 16 января 2018, 02:24

Число жертв атаки на аэропорт Триполи достигло 20 человек

По меньшей мере 20 человек погибли в результате атаки вооружённых людей на международный аэропорт Митига в ливийской столице Триполи. Об этом сообщает издание Libyan Express.

Также сообщается о 60 раненых в результате атаки.

Нападение на аэропорт с использованием различных видов оружия произошло в понедельник, 15 января. По данным местных СМИ, большую часть людей удалось эвакуировать из здания.

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Роман Босиков
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