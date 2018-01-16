Число жертв атаки на аэропорт Триполи достигло 20 человек
По меньшей мере 20 человек погибли в результате атаки вооружённых людей на международный аэропорт Митига в ливийской столице Триполи. Об этом сообщает издание Libyan Express.
Death toll of #Tripoli Mitiga Airport #Clashes hit 20 and 60 injuries: Health Ministry says#Libya #Mitiga_Airporthttps://t.co/lv0mzmoPNd pic.twitter.com/TknKQYvPug— Libyan Express (@libyanexpress) January 15, 2018
Также сообщается о 60 раненых в результате атаки.
Нападение на аэропорт с использованием различных видов оружия произошло в понедельник, 15 января. По данным местных СМИ, большую часть людей удалось эвакуировать из здания.