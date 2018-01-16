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Регион
Опубликовано 16 января 2018, 05:40

Матч чемпионата Португалии остановили из-за трещин на трибунах

Фото: &copy; Twitter/FC Porto&rlm;

Фото: © Twitter/FC Porto‏

Матч 18-го тура чемпионата Португалии между "Эшторил" и "Порту" остановили из-за риска обрушения трибуны стадиона "Антониу Коимбра да Мота". Об этом сообщает AFP.

После первого тайма сотрудники службы безопасности эвакуировали зрителей из-за трещин в помещениях стадиона. Фотографии повреждений в своём "твиттере" опубликовала команда гостей — "Порту".

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Александра Вишнякова
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