Матч чемпионата Португалии остановили из-за трещин на трибунах
Фото: © Twitter/FC Porto
Матч 18-го тура чемпионата Португалии между "Эшторил" и "Порту" остановили из-за риска обрушения трибуны стадиона "Антониу Коимбра да Мота". Об этом сообщает AFP.
As imagens que mostram a falta de condições de segurança no estádio do Estoril. Vê todas as fotos aqui ▶https://t.co/7xuu9mQTbr#FCPorto #GDEPFCP pic.twitter.com/qypmsnsZJq— FC Porto (@FCPorto) 16 января 2018 г.
После первого тайма сотрудники службы безопасности эвакуировали зрителей из-за трещин в помещениях стадиона. Фотографии повреждений в своём "твиттере" опубликовала команда гостей — "Порту".