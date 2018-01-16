Десять штанов и неоплаченный багаж. В Исландии арестовали пассажира-капусту

Карни Уильямсу отказались выдавать посадочный талон, так как всю одежду, что не уместилась в чемодан, он надел на себя.

В исландском аэропорту Кеблавик задержали мужчину, который, чтобы не платить за дополнительный багаж, надел на себя восемь пар штанов и 10 футболок. Об этом сообщает Fox News.

По информации издания, на стойке регистрации British Airways Райану Карни Уильямсу отказались выдавать посадочный талон, так как всю одежду, что не уместилась в зарегистрированный багаж, он надел на себя.