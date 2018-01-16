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Регион
Опубликовано 16 января 2018, 06:33

Десять штанов и неоплаченный багаж. В Исландии арестовали пассажира-капусту

Фото: &copy; Twitter/Ryan Hawaii&rlm;&nbsp;

Фото: © Twitter/Ryan Hawaii‏ 

Карни Уильямсу отказались выдавать посадочный талон, так как всю одежду, что не уместилась в чемодан, он надел на себя.

В исландском аэропорту Кеблавик задержали мужчину, который, чтобы не платить за дополнительный багаж, надел на себя восемь пар штанов и 10 футболок. Об этом сообщает Fox News.

По информации издания, на стойке регистрации British Airways Райану Карни Уильямсу отказались выдавать посадочный талон, так как всю одежду, что не уместилась в зарегистрированный багаж, он надел на себя.

Отмечается, что на следующий день мужчина попытался улететь в Великобританию рейсом другой авиакомпании, но у выхода на посадку сотрудник аэропорта заявил ему, что не допустит его на борт из-за инцидента, произошедшего днём ранее. В итоге незадачливый путешественник сумел попасть в пункт назначения только третьей авиакомпании. Первые две вернули ему деньги.

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Эмила Сидорова
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