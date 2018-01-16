Десять штанов и неоплаченный багаж. В Исландии арестовали пассажира-капусту
Фото: © Twitter/Ryan Hawaii
Карни Уильямсу отказались выдавать посадочный талон, так как всю одежду, что не уместилась в чемодан, он надел на себя.
В исландском аэропорту Кеблавик задержали мужчину, который, чтобы не платить за дополнительный багаж, надел на себя восемь пар штанов и 10 футболок. Об этом сообщает Fox News.
Disappointing. pic.twitter.com/7f8UFi9jb4— Ryan Hawaii (@RYAN_HAWAII) 10 января 2018 г.
По информации издания, на стойке регистрации British Airways Райану Карни Уильямсу отказались выдавать посадочный талон, так как всю одежду, что не уместилась в зарегистрированный багаж, он надел на себя.
Отмечается, что на следующий день мужчина попытался улететь в Великобританию рейсом другой авиакомпании, но у выхода на посадку сотрудник аэропорта заявил ему, что не допустит его на борт из-за инцидента, произошедшего днём ранее. В итоге незадачливый путешественник сумел попасть в пункт назначения только третьей авиакомпании. Первые две вернули ему деньги.