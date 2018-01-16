Мама школьника из Перми рассказала, что учитель отталкивала от детей нападавшего

По словам Анны Кузнецовой, родители учеников ещё не могут спокойно говорить о случившемся.

Уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова посетила пермские больницы, в которых находятся пострадавшие и подозреваемые в резне подростки. Об их состоянии она сообщила в "Фейсбуке".

— Дети с перевязанными головами и руками, но общительные, бодрятся...

Зашли к каждому ребёнку и в реанимацию, и в отделения, поговорила с докторами, родителями, детьми, — написала Анна Кузнецова. — Родители ещё не могут спокойно говорить о произошедшем. В одном все были едины — благодарили учителя Наталью Васильевну Шагулину за спасение детей. А одна мама рассказала, как она отталкивала парня с ножом от её сына...

Также омбудсмен побывала в больнице, где лежат подозреваемые. Родные, по словам докторов, пока их не посещали и не интересовались их состоянием.

Напомним, 15 января двое подростков устроили резню в пермской школе. В результате произошедшего ранены 12 учеников, педагог и сами нападавшие. Возбуждено уголовное дело.