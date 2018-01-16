Кузнецова о резне в пермской школе: Этой трагедии могло не случиться

В связи с инцидентом в Пермском крае будет проведён аудит системы профилактической работы с детьми.

В Пермском крае проведут аудит системы профилактической работы с детьми, заявила уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова.

— Этой трагедии могло не случиться, если бы вовремя поступил сигнал, вовремя отреагировали специалисты, — написала она на своей странице в "Фейсбуке" по итогам расширенного совещания в Перми. — В регионе будет создана специальная группа, которая проведёт аудит работы всей системы профилактики. С выявлением всех пробелов и нарушений.

По мнению Кузнецовой, инцидент в пермской школе продемонстрировал непрофессионализм специалистов и отсутствие коммуникации и преемственности в работе ведомств региона.

Детский омбудсмен рассказала, что ещё в 2012 году ситуация с одним из напавших на детей с ножами старшеклассников "была критической настолько, что была изменена форма обучения". Несмотря на то что впоследствии ситуация стала ещё более серьёзной, школа на некоторое время всего лишь изолировала ребёнка, а когда отец подростка сам обратился в полицию, так как перестал справляться с сыном, представители комиссии по делам несовершеннолетних наложили на мужчину штраф.

— Повышение квалификации кадров, работающих с детьми, — это, как мы видим, жизненно важно для наших детей, — подчеркнула Кузнецова. — И, наконец, вопросы безопасности и охраны школы.

Напомним, 15 января двое подростков устроили резню в пермской школе. В результате произошедшего ранены 12 учеников, педагог и сами нападавшие. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело. Как ранее писал Лайф, мама одного из школьников рассказала, что учитель отталкивала нападавшего от её ребёнка.