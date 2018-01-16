В Саудовской Аравии сняли 35-летний запрет на публичный показ кино
Фото: © The Emoji Movie
Первой кинолентой, которую посмотрели местные жители, стала комедия "Эмоджи фильм".
Саудовская Аравия приняла решение снять запрет на публичную демонстрацию фильмов. Он действовал на протяжении 35 лет.
Первая лента, которую оценили местные жители, — "Эмоджи фильм". Картина вышла летом 2017 года и получила уйму негативных оценок. Средняя оценка на Metacritic — 12 из 100 баллов.
Сейчас в стране думают открыть первый настоящий кинотеатр. Сроки — март 2018 года. Согласно плану, уже к 2030 году в Саудовской Аравии будет 300 кинотеатров.
Напомним, что в Саудовской Аравии нет действующих кинотеатров. Для показа фильмов в стране создают временные площадки. В качестве базы активисты используют культурные центры и другие учреждения, которые поддерживает государство.