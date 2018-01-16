В Саудовской Аравии сняли 35-летний запрет на публичный показ кино

Первой кинолентой, которую посмотрели местные жители, стала комедия "Эмоджи фильм".

Саудовская Аравия приняла решение снять запрет на публичную демонстрацию фильмов. Он действовал на протяжении 35 лет.

Первая лента, которую оценили местные жители, — "Эмоджи фильм". Картина вышла летом 2017 года и получила уйму негативных оценок. Средняя оценка на Metacritic — 12 из 100 баллов.

Сейчас в стране думают открыть первый настоящий кинотеатр. Сроки — март 2018 года. Согласно плану, уже к 2030 году в Саудовской Аравии будет 300 кинотеатров.