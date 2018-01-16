Авторы Battlefield 1 сделают карту "Захват Таюра" бесплатной для всех игроков

Студия DICE сообщила, что с 16 января карта "Захват Таюра" будет открыта для всех игроков. Ранее она была доступна только для владельцев дополнение "Они не пройдут" и Premium Pass.

Также владельцы базовой версии военного шутера получат возможность бесплатно протестировать карты из нового дополнения "Волны перемен". Пробный период продлится до 22 января.