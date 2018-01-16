Авторы Battlefield 1 сделают карту "Захват Таюра" бесплатной для всех игроков
Дополнение под название "Волны перемен" можно будет попробовать уже на этой неделе.
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Студия DICE сообщила, что с 16 января карта "Захват Таюра" будет открыта для всех игроков. Ранее она была доступна только для владельцев дополнение "Они не пройдут" и Premium Pass.
Также владельцы базовой версии военного шутера получат возможность бесплатно протестировать карты из нового дополнения "Волны перемен". Пробный период продлится до 22 января.
Напомним, вторая половина запланированного для "Волн перемен" контента выйдет позже в январе 2018 года. Вместе с этим разработчики пообещали в ближайшее время поделиться информацией о дополнении "Апокалипсис". Оно станет последним для Battlefield 1.