Звезда "Рок-н-ролльщика" станет суперзлодеем

Актёр пообещал стать одним из самых подлых антагонистов, которых только можно увидеть в супергеройских фильмах.

Актёр Марк Стронг подтвердил, что сыграет Доктора Сивана в фильме "Шазам!". Этой информацией актёр, сыгравший в ленте "Kingsman: Золотое кольцо", поделился во время интервью Celebretainment.

Я играю злого ублюдка Доктора Сивана. Мне интересны подобные герои. Я уже играл в фильмах DC. Чувствую, у меня есть незаконченное дело в этой вселенной

Ранее Стронг снимался в фильме "Зелёный Фонарь". Он играл злодея Синестро. По словам актёра, он играл достаточно злобного персонажа, который должен был стать ещё хуже во второй части, но она так и не вышла.