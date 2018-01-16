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Опубликовано 16 января 2018, 10:22

Звезда "Рок-н-ролльщика" станет суперзлодеем

Кадр фильма "Рок-н-рольщик"/ &copy; Кинопоиск

Кадр фильма "Рок-н-рольщик"/ © Кинопоиск

Актёр пообещал стать одним из самых подлых антагонистов, которых только можно увидеть в супергеройских фильмах.

Актёр Марк Стронг подтвердил, что сыграет Доктора Сивана в фильме "Шазам!". Этой информацией актёр, сыгравший в ленте "Kingsman: Золотое кольцо", поделился во время интервью Celebretainment.

quote

Я играю злого ублюдка Доктора Сивана. Мне интересны подобные герои. Я уже играл в фильмах DC. Чувствую, у меня есть незаконченное дело в этой вселенной

Марк Стронг, актёр

Ранее Стронг снимался в фильме "Зелёный Фонарь". Он играл злодея Синестро. По словам актёра, он играл достаточно злобного персонажа, который должен был стать ещё хуже во второй части, но она так и не вышла.

Съёмки фильма начнутся в феврале 2018 года.

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Сергей Сурепин
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