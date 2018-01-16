Авторы "Ведьмака" покажут новый проект этим летом

Предполагается, что во время выставки E3 разработчики представят трейлер и демоверсию Cyberpunk 2077.

Польский журнал GRYOnline сообщил, что на выставке E3 в этом году студия CD Projekt RED покажет трейлер Cyberpunk 2077. Вместе с этим журналисты получат возможность оценить демоверсию игры.

Поляки получили информацию от двух независимых источников. До этого пользователь YouTube под псевдонимом LegacyKillaHD заявил, что в декабре 2017 года разработчики предоставили компании Sony готовую демоверсию игры. Предполагается, что трейлер нам покажут во время конференции Sony.

Напомним, "твиттер" Cyberpunk 2077 ожил 10 января. Разработчики не делали записи в нём на протяжении четырёх лет.