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Опубликовано 16 января 2018, 11:40

Авторы "Ведьмака" покажут новый проект этим летом

Фото: &copy; CD Projekt RED

Фото: © CD Projekt RED

Предполагается, что во время выставки E3 разработчики представят трейлер и демоверсию Cyberpunk 2077.

Польский журнал GRYOnline сообщил, что на выставке E3 в этом году студия CD Projekt RED покажет трейлер Cyberpunk 2077. Вместе с этим журналисты получат возможность оценить демоверсию игры.

Поляки получили информацию от двух независимых источников. До этого пользователь YouTube под псевдонимом LegacyKillaHD заявил, что в декабре 2017 года разработчики предоставили компании Sony готовую демоверсию игры. Предполагается, что трейлер нам покажут во время конференции Sony.

Напомним, "твиттер" Cyberpunk 2077 ожил 10 января. Разработчики не делали записи в нём на протяжении четырёх лет.

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Сергей Сурепин
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