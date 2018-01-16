Авторы Final Fantasy XV выпустят расширенное издание игры

Новое издание популярной RPG включает в себя уйму бонусов. Среди них: подземелье Insomnia City Ruins, режим от первого лица, а также новые боссы и экипировка.

Также разработчики добавят в игру режим Armiger Unleashed. Он станет доступен после открытия 13 королевских гробниц с оружием. В издание войдёт контент, ранее вошедший в сезонный абонемент, и новое судно Royal Vessel.