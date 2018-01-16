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Опубликовано 16 января 2018, 12:22

Авторы Final Fantasy XV выпустят расширенное издание игры

Релиз ожидается 6 марта на консолях. В этот же день выйдет версия популярной игры для ПК.

Фото: &copy; Кадр из видео&nbsp;FINAL FANTASY XV

Фото: © Кадр из видео FINAL FANTASY XV

Студия Square Enix анонсировала расширенное издание игры Final Fantasy XV. Вместе с этим разработчики опубликовали новый трейлер.

Новое издание популярной RPG включает в себя уйму бонусов. Среди них: подземелье Insomnia City Ruins, режим от первого лица, а также новые боссы и экипировка.

Также разработчики добавят в игру режим Armiger Unleashed. Он станет доступен после открытия 13 королевских гробниц с оружием. В издание войдёт контент, ранее вошедший в сезонный абонемент, и новое судно Royal Vessel.

Final Fantasy XV Royal Edition выйдет 6 марта.

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Сергей Сурепин
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