Авторы Final Fantasy XV выпустят расширенное издание игры
Релиз ожидается 6 марта на консолях. В этот же день выйдет версия популярной игры для ПК.
Фото: © Кадр из видео FINAL FANTASY XV
Студия Square Enix анонсировала расширенное издание игры Final Fantasy XV. Вместе с этим разработчики опубликовали новый трейлер.
Новое издание популярной RPG включает в себя уйму бонусов. Среди них: подземелье Insomnia City Ruins, режим от первого лица, а также новые боссы и экипировка.
Также разработчики добавят в игру режим Armiger Unleashed. Он станет доступен после открытия 13 королевских гробниц с оружием. В издание войдёт контент, ранее вошедший в сезонный абонемент, и новое судно Royal Vessel.
Final Fantasy XV Royal Edition выйдет 6 марта.