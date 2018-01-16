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Регион
Опубликовано 16 января 2018, 10:57

"Стражи Галактики" лишатся одного героя

Фото: &copy; VS Battles Wiki

Фото: © VS Battles Wiki

Режиссёр космической саги о супергероях огорчил фанатов. Теперь на одного защитника будет меньше.

Режиссёр Джеймс Ганн заявил, что не планирует воскрешать Йонду в третьей части "Стражей Галактики". Такой информацией он поделился во время своего общения с фанатами в "Твиттере".

По словам режиссёра, он не будет этого делать, так как смерть Йонду может потерять свою важность и значение. Впервые персонаж появился в комиксах Marvel в 1969 году. Он был одним из основателей оригинальной команды Стражей Галактики.

Ранее Джеймс Ганн подтвердил, что продолжение фильма выйдет в 2020 году. Сейчас картина находится в разработке.

Вместе с этим режиссёр добавил, что сделка между Disney и FOX никак не изменит историю для "Стражей Галактики — 3".

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Сергей Сурепин
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