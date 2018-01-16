"Стражи Галактики" лишатся одного героя
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Режиссёр космической саги о супергероях огорчил фанатов. Теперь на одного защитника будет меньше.
Режиссёр Джеймс Ганн заявил, что не планирует воскрешать Йонду в третьей части "Стражей Галактики". Такой информацией он поделился во время своего общения с фанатами в "Твиттере".
SPOILER. He will never be brought back to life as long as I’m around. His passing needs to mean something. https://t.co/D5H58Twjwi— James Gunn (@JamesGunn) January 14, 2018
По словам режиссёра, он не будет этого делать, так как смерть Йонду может потерять свою важность и значение. Впервые персонаж появился в комиксах Marvel в 1969 году. Он был одним из основателей оригинальной команды Стражей Галактики.
Ранее Джеймс Ганн подтвердил, что продолжение фильма выйдет в 2020 году. Сейчас картина находится в разработке.
Вместе с этим режиссёр добавил, что сделка между Disney и FOX никак не изменит историю для "Стражей Галактики — 3".