"Стражи Галактики" лишатся одного героя

Режиссёр космической саги о супергероях огорчил фанатов. Теперь на одного защитника будет меньше.

Режиссёр Джеймс Ганн заявил, что не планирует воскрешать Йонду в третьей части "Стражей Галактики". Такой информацией он поделился во время своего общения с фанатами в "Твиттере".

SPOILER. He will never be brought back to life as long as I’m around. His passing needs to mean something. https://t.co/D5H58Twjwi — James Gunn (@JamesGunn) January 14, 2018

По словам режиссёра, он не будет этого делать, так как смерть Йонду может потерять свою важность и значение. Впервые персонаж появился в комиксах Marvel в 1969 году. Он был одним из основателей оригинальной команды Стражей Галактики.

Ранее Джеймс Ганн подтвердил, что продолжение фильма выйдет в 2020 году. Сейчас картина находится в разработке.