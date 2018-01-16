Яровая предложила запретить возврат непроданных продуктов

По её мнению, это даст отечественным производителям новые возможности для расширения ассортимента и повышения качества продукции.

Группа депутатов и сенаторов во главе с зампредседателем Госдумы РФ Ириной Яровой внесла законопроект о запрете возврата магазинами непроданной продукции поставщикам. Об этом заявила вице-спикер нижней палаты парламента.

По словам политика, возврат нереализованного товара наносит ущерб "добросовестному отечественному производителю", что, в свою очередь, отражается на российском покупателе.

Яровая обратила внимание на убытки, которые несут поставщики в случае возврата. Так, по словам парламентария, потери в хлебопекарной промышленности составляют три миллиона тонн высококачественной пшеницы и ржи ежегодно.

— Прямые убытки производителя приводят либо к разорению, сокращению производства и рабочих мест, либо к снижению качества и уменьшению ассортимента и объёма производства, повышению цены. А, значит, это прямой ущерб и покупателю, — отметила она.