Во всех российских школах предлагают поставить металлодетекторы

Такая практика есть в столичных учебных заведениях, а в регионах подобное оборудование чаще всего отсутствует.

Депутат Госдумы Иван Сухарев планирует отправить в Минобрнауки запрос с просьбой установить во всех школах России рамочные металлодетекторы.

— Отсутствие этих элементарных мер может привести к печальным последствиям, как это вчера произошло в Перми, где подростки свободно пронесли ножи и устроили резню, — добавил депутат.

Сухарев также отметил, что охраной образовательных учреждений, как правило, занимается ЧОП. По его мнению, это не даёт гарантии принятия адекватных мер в случае ЧП. Поэтому парламентарий заявляет, что защитой учителей и детей должна заниматься вневедомственная охрана.