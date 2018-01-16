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Регион
Опубликовано 16 января 2018, 14:35

Во всех российских школах предлагают поставить металлодетекторы

Фото: &copy; РИА Новости/Михаил Воскресенский

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

Такая практика есть в столичных учебных заведениях, а в регионах подобное оборудование чаще всего отсутствует.

Депутат Госдумы Иван Сухарев планирует отправить в Минобрнауки запрос с просьбой установить во всех школах России рамочные металлодетекторы.

— Отсутствие этих элементарных мер может привести к печальным последствиям, как это вчера произошло в Перми, где подростки свободно пронесли ножи и устроили резню, — добавил депутат.

Сухарев также отметил, что охраной образовательных учреждений, как правило, занимается ЧОП. По его мнению, это не даёт гарантии принятия адекватных мер в случае ЧП. Поэтому парламентарий заявляет, что защитой учителей и детей должна заниматься вневедомственная охрана.

Напомним, накануне в пермской школе двое подростков устроили резню. Они ранили 12 учеников и учителя. Сегодня должны определить меру пресечения для нападавших.

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Катерина Александрова
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