Авторы Max Payne раскритиковали крупные игры

Глава по коммуникации студии Remedy Томас Пуха заявил, что в нынешних реалиях игрового рынка его команде пришлось реорганизовать производство. Теперь студия работает одновременно над несколькими проектами.

Пуха добавил, что компаниям, работающим над одиночными сюжетными боевиками, в текущей ситуации всё сложнее показывать успешные финансовые результаты.

Привычные крупные игры очень дороги в производстве. У игроков высокие требования к продолжительности проекта. Высокая стоимость производства игр — очевидная проблема Томас Пуха, глава по коммуникации студии Remedy

Также Пуха добавил, что сейчас у разработчиков всё меньше мотивации работать над однопользовательскими проектами.