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Регион
Опубликовано 16 января 2018, 11:40

Авторы Max Payne раскритиковали крупные игры

По словам разработчиков, теперь привычные однопользовательские проекты обходятся слишком дорого.

Фото &copy; Instagram/remedygames
Фото © Instagram/remedygames

Глава по коммуникации студии Remedy Томас Пуха заявил, что в нынешних реалиях игрового рынка его команде пришлось реорганизовать производство. Теперь студия работает одновременно над несколькими проектами.

Пуха добавил, что компаниям, работающим над одиночными сюжетными боевиками, в текущей ситуации всё сложнее показывать успешные финансовые результаты.

Привычные крупные игры очень дороги в производстве. У игроков высокие требования к продолжительности проекта. Высокая стоимость производства игр — очевидная проблема

Томас Пуха, глава по коммуникации студии Remedy

Также Пуха добавил, что сейчас у разработчиков всё меньше мотивации работать над однопользовательскими проектами.

Напомним, сейчас Remedy работает над проектом под названием P7 (Project 7). Вместе с этим разработчики заняты шутером Crossfire 2. Последней игрой студии на данный момент является Quantum Break.

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Сергей Сурепин
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