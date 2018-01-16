Авторы Max Payne раскритиковали крупные игры
По словам разработчиков, теперь привычные однопользовательские проекты обходятся слишком дорого.
Глава по коммуникации студии Remedy Томас Пуха заявил, что в нынешних реалиях игрового рынка его команде пришлось реорганизовать производство. Теперь студия работает одновременно над несколькими проектами.
Пуха добавил, что компаниям, работающим над одиночными сюжетными боевиками, в текущей ситуации всё сложнее показывать успешные финансовые результаты.
Привычные крупные игры очень дороги в производстве. У игроков высокие требования к продолжительности проекта. Высокая стоимость производства игр — очевидная проблема
Томас Пуха, глава по коммуникации студии Remedy
Также Пуха добавил, что сейчас у разработчиков всё меньше мотивации работать над однопользовательскими проектами.
Напомним, сейчас Remedy работает над проектом под названием P7 (Project 7). Вместе с этим разработчики заняты шутером Crossfire 2. Последней игрой студии на данный момент является Quantum Break.