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Регион
Опубликовано 16 января 2018, 12:01

Роналду и Месси попали в команду года по версии FIFA 18

Фото &copy;&nbsp;Electronic Arts

Фото © Electronic Arts

Разработчики популярного спортивного симулятора назвали троих лучших игроков этого сезона.

Electronic Arts озвучила список из троих игроков, которые попали в команду года по версии FIFA 18. В тройку нападения вошли Лионель Месси из "Барселоны", Криштиану Роналду из "Реал Мадрида", а также Гарри Кейн из футбольного клуба "Тоттенхэм Хотспур".

Карточки игроков, которые оказались в команде года, появятся в режиме Ultimate Team. Остальных участников разработчики объявят позже.

Напомним, на места в команде года претендуют 55 футболистов. Определяются они с помощью голосования. В нём принимают участие фанаты игры, журналисты и сами спортсмены. Каждый респондент составляет список из 11 игроков. В итоге они образуют команду с тактикой 4-3-3.

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Сергей Сурепин
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