Роналду и Месси попали в команду года по версии FIFA 18

Разработчики популярного спортивного симулятора назвали троих лучших игроков этого сезона.

Electronic Arts озвучила список из троих игроков, которые попали в команду года по версии FIFA 18. В тройку нападения вошли Лионель Месси из "Барселоны", Криштиану Роналду из "Реал Мадрида", а также Гарри Кейн из футбольного клуба "Тоттенхэм Хотспур".

Карточки игроков, которые оказались в команде года, появятся в режиме Ultimate Team. Остальных участников разработчики объявят позже.