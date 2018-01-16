Роналду и Месси попали в команду года по версии FIFA 18
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Разработчики популярного спортивного симулятора назвали троих лучших игроков этого сезона.
Electronic Arts озвучила список из троих игроков, которые попали в команду года по версии FIFA 18. В тройку нападения вошли Лионель Месси из "Барселоны", Криштиану Роналду из "Реал Мадрида", а также Гарри Кейн из футбольного клуба "Тоттенхэм Хотспур".
Карточки игроков, которые оказались в команде года, появятся в режиме Ultimate Team. Остальных участников разработчики объявят позже.
Напомним, на места в команде года претендуют 55 футболистов. Определяются они с помощью голосования. В нём принимают участие фанаты игры, журналисты и сами спортсмены. Каждый респондент составляет список из 11 игроков. В итоге они образуют команду с тактикой 4-3-3.