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Опубликовано 16 января 2018, 12:39

Dota 2 лишилась одного из ключевых разработчиков

Фото &copy;&nbsp;Valve

Фото © Valve

Геймдизайнер проработал в компании Valve практически десять лет. Причина увольнения не называется.

Из компании Valve ушёл Дэвид Кирш, известный под псевдонимом Zoid. Геймдизайнер проработал в компании практически десять лет — с июня 2008 года по январь 2018-го.

Разработчики не назвали причину, по которой Кирш ушёл из Valve. Он был одним из ключевых сотрудников фирмы. Геймдизайнер работал над Dota 2, Portal и Left 4 Dead.

Также Дэвид Кирш придумал и реализовал в первой части культовой Quake режим "Захват флага". Всего он проработал в игровой индустрии 25 лет. Он сотрудничал даже с японской компанией Nintendo. Пока не известно, где и в какой должности Кир продолжит свою карьеру.

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Сергей Сурепин
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