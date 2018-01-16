Dota 2 лишилась одного из ключевых разработчиков

Геймдизайнер проработал в компании Valve практически десять лет. Причина увольнения не называется.

Из компании Valve ушёл Дэвид Кирш, известный под псевдонимом Zoid. Геймдизайнер проработал в компании практически десять лет — с июня 2008 года по январь 2018-го.

Разработчики не назвали причину, по которой Кирш ушёл из Valve. Он был одним из ключевых сотрудников фирмы. Геймдизайнер работал над Dota 2, Portal и Left 4 Dead.