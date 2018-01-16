Dota 2 лишилась одного из ключевых разработчиков
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Геймдизайнер проработал в компании Valve практически десять лет. Причина увольнения не называется.
Из компании Valve ушёл Дэвид Кирш, известный под псевдонимом Zoid. Геймдизайнер проработал в компании практически десять лет — с июня 2008 года по январь 2018-го.
Разработчики не назвали причину, по которой Кирш ушёл из Valve. Он был одним из ключевых сотрудников фирмы. Геймдизайнер работал над Dota 2, Portal и Left 4 Dead.
Также Дэвид Кирш придумал и реализовал в первой части культовой Quake режим "Захват флага". Всего он проработал в игровой индустрии 25 лет. Он сотрудничал даже с японской компанией Nintendo. Пока не известно, где и в какой должности Кир продолжит свою карьеру.