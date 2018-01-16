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Опубликовано 16 января 2018, 14:44

Геймеры собирают деньги на помощь русским сиротам

Фото: &copy;&nbsp;dono.be

Фото: © dono.be

Средства будут переведены в британскую благотворительную организацию под названием Change30.

Сервис Humble Store и компания Tripwire Interactive поддержат организацию Change30. Британцы предоставляют помощь русским сиротам.

Для сбора средств разработчики объявили распродажу очередной подборки игр Humble Bundle — Hope for Orphans. Большая часть денег пойдёт на благотворительность.

За 56 рублей можно купить Killing Floor, Blackhole, "Ил-2 Штурмовик. Платиновая коллекция" и Rising Storm Game of the Year Edition. За 400 рублей вы получите вдобавок Killing Floor 2, Homefront: The Revolution и King's Bounty: Platinum Edition, а также саундтреки к Rising Storm, Red Orchestra 2: Heroes of Stalingrad и обеим частям Killing Floor.

За 564 рубля геймеры сверху получат многопользовательский шутер Rising Storm 2: Vietnam и стратегии Call to Arms: Deluxe Edition.

Акция действует семь дней.

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Сергей Сурепин
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