Геймеры собирают деньги на помощь русским сиротам
Фото: © dono.be
Средства будут переведены в британскую благотворительную организацию под названием Change30.
Сервис Humble Store и компания Tripwire Interactive поддержат организацию Change30. Британцы предоставляют помощь русским сиротам.
Для сбора средств разработчики объявили распродажу очередной подборки игр Humble Bundle — Hope for Orphans. Большая часть денег пойдёт на благотворительность.
За 56 рублей можно купить Killing Floor, Blackhole, "Ил-2 Штурмовик. Платиновая коллекция" и Rising Storm Game of the Year Edition. За 400 рублей вы получите вдобавок Killing Floor 2, Homefront: The Revolution и King's Bounty: Platinum Edition, а также саундтреки к Rising Storm, Red Orchestra 2: Heroes of Stalingrad и обеим частям Killing Floor.
За 564 рубля геймеры сверху получат многопользовательский шутер Rising Storm 2: Vietnam и стратегии Call to Arms: Deluxe Edition.
Акция действует семь дней.