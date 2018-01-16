Создатель "Джея и молчаливого Боба" объяснил критику "Последних джедаев"
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Известный кинорежиссёр поделился мнением по поводу будущего космической саги "Звёздные войны".
Режиссёр Кевин Смит, известный благодаря фильмам "Джей и молчаливый Боб" и "Догма", прокомментировал большое количество отрицательных отзывов о восьмом эпизоде "Звёздных войн". Вместе с этим он поделился мнением по поводу будущего космической саги.
По словам Смита, против фильма сыграли ложная рекламная кампания и ожидания зрителей. В частности, многих разочаровала куда более слабая роль в сюжете Люка Скайуокера. Режиссёр уверен, что создатели новой ленты просто поиздевались над детством многих фанатов "Звёздных войн".
Также Кевин Смит уверен, что в следующем эпизоде фанаты будут оплакивать "самый быстрый кусок мусора в галактике".
Они убили Хана Соло, потом — Люка Скайуокера. Кэрри тоже покинула наш мир, скоро мы попрощаемся с принцессой Леей. Следующая потеря — Сокол
Кевин Смит, режиссёр
При этом Кевин Смит считает, что авторы "Звёздных войн" никогда не убьют Чубакку и дроидов, так как играть их может кто угодно.
Напомним, девятый эпизод "Звёздных войн" выйдет 19 декабря 2019 года.