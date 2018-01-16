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Регион
Опубликовано 16 января 2018, 16:39

Создатель "Джея и молчаливого Боба" объяснил критику "Последних джедаев"

Фото: &copy;&nbsp;STAR WARS

Фото: © STAR WARS

Известный кинорежиссёр поделился мнением по поводу будущего космической саги "Звёздные войны".

Режиссёр Кевин Смит, известный благодаря фильмам "Джей и молчаливый Боб" и "Догма", прокомментировал большое количество отрицательных отзывов о восьмом эпизоде "Звёздных войн". Вместе с этим он поделился мнением по поводу будущего космической саги.

По словам Смита, против фильма сыграли ложная рекламная кампания и ожидания зрителей. В частности, многих разочаровала куда более слабая роль в сюжете Люка Скайуокера. Режиссёр уверен, что создатели новой ленты просто поиздевались над детством многих фанатов "Звёздных войн".

Также Кевин Смит уверен, что в следующем эпизоде фанаты будут оплакивать "самый быстрый кусок мусора в галактике".

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Они убили Хана Соло, потом — Люка Скайуокера. Кэрри тоже покинула наш мир, скоро мы попрощаемся с принцессой Леей. Следующая потеря — Сокол

Кевин Смит, режиссёр

При этом Кевин Смит считает, что авторы "Звёздных войн" никогда не убьют Чубакку и дроидов, так как играть их может кто угодно.

Напомним, девятый эпизод "Звёздных войн" выйдет 19 декабря 2019 года.

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Сергей Сурепин
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