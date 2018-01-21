Яд на завтрак. За что расстреляли школьную посудомойку Иванютину

Оглавление Суп с крысиным ядом "Семейка" Сами себя выдали Чёрная вдова Ненавистные дети Грипп или не грипп Откуда Суд

Школьная посудомойка-отравительница Тамара Иванютина стала одной из трёх женщин, которых расстреляли в послевоенном СССР. Смертные приговоры выносили большему числу подсудимых, но в исполнение их привели только в отношении трёх. Так почему же Иванютину сочли одной из самых страшных убийц в Советском Союзе?

Суп с крысиным ядом

В марте 1987 года из школы Подольского района Киева увезли в реанимацию 13 человек — педагогов и учеников. У всех были признаки страшнейшего пищевого отравления, но смущал один нетипичный в таких ситуациях симптом — выпадение волос. Медики стали думать, что у всех госпитализированных — тяжелейшая форма гриппа.

Фото © Главное управление образования и молодёжной политики Алтайского края

Когда милиция приехала в дом к 45-летней посудомойке Тамаре Иванютиной, обнаружила пузырёк с неизвестной жидкостью (впоследствии оказалось, что это водный раствор на основе соединений таллия — жидкость Клеричи), который хранился в ящичке. Экспертиза (сделали за одну ночь) показала содержание таллия. Кто отравитель школьников, стало ясно. Иванютину арестовали в тот же день. Да и сама посудомойка не отрицала на допросах. Чем больше милиционеры узнавали о том, что творила эта 45-летняя женщина, тем больше история приводила в состояние шока даже правоохранителей.

Умерли двое детей и двое взрослых. После тщательной проверки выяснилось, что все они погибли от отравления таллием. Убийцу стали искать среди сотрудников школы.

"Семейка"

Как оказалось, такой метод избавляться от проблем практиковали еще её родители. Тамара (в девичестве Масленко) выросла в многодетной семье: у неё было две сестры и три брата. Родители всегда подчёркивали, что главное в жизни человека — достаток. Как позже писали украинские СМИ, семья использовала тот же метод для избавления от неугодных людей.

Родители и шестеро детей жили в коммуналке. В таких условиях без скандалов не обходится никогда: "Ой, вы воду пролили", "Ой, у вас ботинки были грязные, а вы в них на кухню", "Дети громкие" и прочее, прочее, прочее. Как позже оказалось, тех, кто делал замечания особенно настоятельно, Масленко угощали то апельсинами, то оладушкой.

Фото © РИА Новости/Олег Ласточкин

— Нужно не жалобы писать, а дружить со всеми и угощать. Но в пищу особенно зловредным добавлять яд, — говорила мать Тамары, Мария Масленко. Эту фразу в семье воспринимали как шутку.

Эти же слова Иванютина позже скажет сокамерницам, чем приведёт их в ужас. Следователи установили, что только в течение последних десяти лет она получила столько отравы, что хватило бы уложить чуть ли не полгорода.

Сами себя выдали

Следователи вряд ли бы узнали о том, откуда действительно посудомойка почерпнула свой метод убийства, если бы не один факт. Когда Тамара уже была под следствием, мать напекла оладушков и пошла в гости к соседке — поздравить её с выходом на пенсию.

Женщина побоялась пускать в дом мать отравительницы, и, сославшись на плохое самочувствие, отказалась чаёвничать. Оладушки, правда, забрала: "Я же так для тебя старалась, сколько лет рядом живём, ну чего ты". Пока женщина придумывала, как незаметно избавиться от выпечки, кошка съела пару штук. Этого хватило для того, чтобы животное через несколько часов скончалось.

Соседка позвонила в милицию. Экспертиза показала всё тот же раствор. В итоге под суд пошли мать, отец Тамары и одна из её сестер, Нина. Супруг Иванютиной тоже скончался при странных обстоятельствах. Следователи доказали, что его отравили.

Чёрная вдова

Убив первого мужа, Иванютина получила квартиру в Киеве. Как позже выяснили следователи, он работал дальнобойщиком, а скончался несколько лет назад. Как оказалось, супруга женщина травила довольно долго, а последней каплей, после которой муж уже не оправился, стали бутерброды, положенные ему в рейс. По возвращении из него мужчина умер.

Тамара Иванютина. Фото © Скриншот из программы "Следствие вели... с Леонидом Каневским"

Вскоре она вышла замуж во второй раз. Родители Олега Иванютина (второго супруга) владели своей фермой, в СССР это был верный способ обеспечить себе безбедную старость… Видимо, из-за фермы посудомойка и подписала им смертный приговор.

Родители второго мужа сгорели буквально за несколько дней. Сначала "из-за проблем с сердцем" погиб свёкр посудомойки. Тамара изначально утверждала, что свекрови так тяжело было из-за смерти мужа, что на похоронах ей стало плохо. Потом правоохранители провели эксгумацию и нашли в телах таллий.

Как позже выяснил второй муж Тамары, жена подыскивала покупателей и на квартиру, где они жили. Соседям сказала, что отец Олега умер от наследственного заболевания, а сейчас его обнаружили и у её супруга.

Ненавистные дети

Всё это время она работала в советской школе № 16, куда вообще не должна была попасть. Дело в том, что Тамара в молодости на год была осуждена за спекуляцию и по закону её не могли принять в учебное учреждение. Но отравительница решила проблему, добыв поддельную трудовую книжку, и в сентябре 1986 года приступила к обязанностям.

Киевская школа № 16, где работала Тамара Иванютина. Фото © Google Maps

Коллектив был изначально ею доволен: сковородки сверкают, сама посудомойка чистоплотная и аккуратная. Казалось бы, что ещё нужно? Однако были факторы, которые бесили коллег.

Во-первых, Иванютина очень любила находиться в помещении, где готовят еду. По действовавшим тогда санитарным нормам, её вообще не должно было оказываться в горячем цехе, когда там готовят. Но это, как позже рассказывали сотрудники школы, не смущало работницу, которая регулярно приходила. На все замечания она просила отстать, огрызалась. Дошло до скандала — стали искать замену. Но желающих не было, на этом всё и закончилось.

Фото © РИА Новости/Всеволод Тарасевич

Второй фактор, от которого педагоги были в шоке, — им и детям регулярно делали замечания. Причем не только за грязную посуду. Например, Иванютина возмущалась, когда дети хотели забрать с кухни косточки или оставшуюся еду домой — кошкам или собакам. Иванютина каждый раз ругалась и говорила, что у неё есть свиньи и куры, которым надо чем-то питаться.

Грипп или не грипп

В ноябре всё того же 1986 года в больницу обращались поочередно первоклассница и пятиклассник. Они чувствовали слабость и боль в ногах, тошноту. Кроме того, у пятиклассника выпадали волосы, а первоклассница полностью облысела.

Фото © РИА Новости/Юрий Артамонов

Тогда медики предположили, что они заболели гриппом, который дал такие нетипичные осложнения. К тому же вскоре они пошли на поправку, поэтому ситуации не придали особого значения и вспомнили только после задержания Иванютиной.

Не придали значения и внезапной смерти диетсестры Натальи Кукаренко, которая скончалась в начале марта 1987 года. Женщина, которая ничем не болела, перестала двигаться и умерла. Когда провели эксгумацию её тела, нашли таллий.

Кстати, посудомойку вообще заподозрили после обысков на кухне. Дело в том, что Тамара вела себя очень нервно: пыталась оттолкнуть милиционеров, огрызалась и хамила во время следственных действий. А внятно объяснить причины своего поведения так и не смогла.

Откуда

Следователи выяснили, что таллий, с помощью которого орудовала вся семья Иванютиных-Масленко, как правило, используют во время работ геологи. Но отравители не имели никакого отношения к данной профессии.

Как позже оказалось, лаборанткой в Киевской геологоразведочной экспедиции была близкая подруга семьи. Вот у неё и брали яд — говорили, что очень нужно потравить крыс.

Суд

Сторона обвинения доказала, что Иванютина и Масленко отравили 40 человек, из которых 13 скончались. 20 отравлений и девять смертей — на совести Тамары.

Экспертиза признала их вменяемыми. Специалисты позже отметили, что у всех была завышена самооценка. Убийства они совершали или посчитав, что их оскорбили, или просто из зависти. Ещё одним важным фактором была жажда наживы. Говорят, когда Тамара поняла, что из заключения уже не выйдет, пыталась откупиться от следователей, обещая горы золота. Потом она и вовсе отказалась от показаний, однако по каждому убийству уже собрали доказательства.

На каждое заседание в Киевский городской суд приходила целая толпа народа: школьники, журналисты, знакомые Масленко, родственники погибших…

Лукьяновский СИЗО в Киеве. Там в СССР исполнялись смертные приговоры. Фото © Artemka/CC BY-SA 4.0

Тамару приговорили к расстрелу. Предписание суда исполнили на территории Лукьяновского СИЗО нынешней украинской столицы.