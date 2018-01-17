В Канаде осудили стримера за спам

Пользователь Twitch оставлял сообщения в более чем тысяче каналов. В итоге ему предъявили федеральное обвинение.

20-летний житель Канады Брэндан Эппл обвиняется в рассылке спама на каналах сервис онлайн-трансляций Twitch. В итоге геймер получил обвинение в федеральном преступлении.

От действий канадца в общей сложности пострадало более тысячи стримеров. Он отправил в чат более 150 тысяч сообщений. Их контекст содержал антисемитские и расистские комментарии и призывы.