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Регион
Опубликовано 17 января 2018, 06:24

В Канаде осудили стримера за спам

Фото &copy; Shutterstock Inc

Фото © Shutterstock Inc

Пользователь Twitch оставлял сообщения в более чем тысяче каналов. В итоге ему предъявили федеральное обвинение.

20-летний житель Канады Брэндан Эппл обвиняется в рассылке спама на каналах сервис онлайн-трансляций Twitch. В итоге геймер получил обвинение в федеральном преступлении.

От действий канадца в общей сложности пострадало более тысячи стримеров. Он отправил в чат более 150 тысяч сообщений. Их контекст содержал антисемитские и расистские комментарии и призывы.

В результате этого суд обвинил Брэндана Эппла во вреде в отношении компьютерных данных. Теперь канадцу светит до десяти лет заключения.

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Сергей Сурепин
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