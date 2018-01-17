Создатель культовой игры Fallout выпустит собственную криптовалюту

Вместе с этим разработчик планирует запустить свой магазин цифровой дистрибуции, создав конкуренцию Steam.

Генеральный директор студии inXile Entertainment Брайан Фарго, ответственный за Fallout, Wasteland и Baldur’s Gate, объявил о создании собственной криптовалюты IRON. Она будет использоваться в рамках платформы для дистрибуции видеоигр Robot Cache.

Для геймеров эта новость станет отличной, так как в декабре 2017 года компания Valve отказалась принимать биткоины. В связи с этим более рассчитываться этой криптовалютой в Steam нельзя.

Получить IRON можно будет тремя способами: непосредственно майнить, приобрести токены или продать на Robot Cache уже пройденные игры. Перепродавать в сервисе можно будет только те игры, которые вы приобрели на платформе Брайана Фарго.