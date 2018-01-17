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Регион
Опубликовано 17 января 2018, 06:27

Американец убил собственную мать из-за того, что она отвлекла его от игры

Кадр фильма "Кто я"/ &copy; Кинопоиск

Кадр фильма "Кто я"/ © Кинопоиск

Сейчас обвиняемый геймер находится под стражей за убийство без права внесения залога.

28-летний американский геймер Мэтью Николсон находится под стражей. Причина — убийство своей матери, Линды Николсон. Инцидент произошёл из-за того, что женщина отвлекла его от игры.

В полиции рассказали, что Линда зашла проверить сына, услышав крики, которые раздавались из его комнаты. Она попросила Мэтта успокоиться, однако тот ещё больше рассердился и в гневе сломал наушники, обвинив в этом собственную мать.

После этого геймер взял оружие и сделал три выстрела: два в стену и один в голову матери. Убийца сбежал с места преступления, однако попал в дорожную пробку, и его задержали.

Сейчас обвиняемый находится под стражей за убийство без права внесения залога.

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Сергей Сурепин
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