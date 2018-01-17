Геймеры критикуют криптовалюты за рост цен на видеокарты
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Невзирая на последнее снижение курса биткоина, дефицит видеокарт продолжает усугубляться.
Геймеры продолжают жаловаться на криптовалюты. Связано это с ростом цен и дефицитом видеокарт, которые необходимы для запуска требовательных игр на ПК.
Изначально майнеры покупали графические ускорители AMD класса Radeon RX 570 и старше, а также 6-Гбайт версии GeForce GTX 1060. Теперь же с полок пропали адаптеры Radeon RX 560, RX 550 и GeForce на чипах GP104 и GP102.
Так, например, на Amazon большинство мощных видеокарт продаётся дороже тысячи долларов. Radeon RX Vega 64 стоит 2100 долларов, а GeForce GTX 1080 Ti — 1500 долларов. При этом NVIDIA TITAN V обойдётся в 2999 долларов.