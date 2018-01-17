Геймеры критикуют криптовалюты за рост цен на видеокарты

Невзирая на последнее снижение курса биткоина, дефицит видеокарт продолжает усугубляться.

Геймеры продолжают жаловаться на криптовалюты. Связано это с ростом цен и дефицитом видеокарт, которые необходимы для запуска требовательных игр на ПК.

Изначально майнеры покупали графические ускорители AMD класса Radeon RX 570 и старше, а также 6-Гбайт версии GeForce GTX 1060. Теперь же с полок пропали адаптеры Radeon RX 560, RX 550 и GeForce на чипах GP104 и GP102.