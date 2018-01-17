Авторы симулятора мужских гениталий готовы выпустить игру на этой неделе
Фото © Devolver Digital
По информации издателя, видеоигра получит сюжетный режим и выйдет из раннего доступа.
Издатель Devolver Digital объявил дату выхода симулятора мужских гениталий. Игра Genital Jousting выйдет в Steam уже 18 января.
Разработчики сообщили, что игра получит сюжетный режим про фаллосы. Отрывки из истории можно увидеть в новом небольшом видео.
Genital Jousting pulls out of Early Access and goes Full Release on January 18 with a new narrative story mode! The price will go up so get it now: https://t.co/mvzHu7GgpM pic.twitter.com/78I3Wfy9Sm— Devolver Digital (@devolverdigital) January 12, 2018
Вместе с этим Devolver Digital выпустил тематическую плюшевую игрушку в женском платье. Цена — 30 долларов.
Wrap your hands around the new Genital Jousting plush with squirty sfx and a Steam code for the game ahead of its January 18 launch! https://t.co/SPlltTcEOM pic.twitter.com/jx9gFUCmvQ— Devolver Digital (@devolverdigital) January 12, 2018
Напомним, ранее Genital Jousting находилась в раннем доступе. Сейчас приобрести игру можно за 129 рублей.