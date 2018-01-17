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Регион
Опубликовано 17 января 2018, 06:42

Авторы симулятора мужских гениталий готовы выпустить игру на этой неделе

Фото &copy;&nbsp;Devolver Digital

Фото © Devolver Digital

По информации издателя, видеоигра получит сюжетный режим и выйдет из раннего доступа.

Издатель Devolver Digital объявил дату выхода симулятора мужских гениталий. Игра Genital Jousting выйдет в Steam уже 18 января.

Разработчики сообщили, что игра получит сюжетный режим про фаллосы. Отрывки из истории можно увидеть в новом небольшом видео.

Вместе с этим Devolver Digital выпустил тематическую плюшевую игрушку в женском платье. Цена — 30 долларов.

Напомним, ранее Genital Jousting находилась в раннем доступе. Сейчас приобрести игру можно за 129 рублей.

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Сергей Сурепин
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