По мотивам "Суперсемейки" выйдет игра в стиле LEGO

По слухам, компания Warner Bros. планирует возобновить активность на рынке видеоигр.

В прошлом году издатель Warner Bros. закрыл LEGO Dimensions, однако прекращать работу над играми этой серии компания не планирует. Согласно новым слухам, студия TT Games уже работает над двумя новыми проектами.

Одним из них станет игра по мотивам "Суперсемейки". Боевик получит название LEGO Incredibles 2. Он охватит события первой части мультфильма, который вышел в 2004 году, а также станет связующим звеном с сиквелом. Выход продолжения запланирован на июнь.

В итоге LEGO Incredibles 2 может стать первой игрой студии TT Games, созданной по мотивам мультфильма Pixar.