После того как мама мальчика отказалась судиться с модным брендом, в её адрес стали поступать угрозы.

Семья мальчика, сфотографировавшегося в худи компании H&M с надписью "Крутейшая обезьянка в джунглях", решила уехать из Стокгольма, поскольку опасается за свою безопасность. Об этом сообщает BBC News.

Мать пятилетней модели Терри Манго рассказала, что её семья стала получать угрозы после того, как отказалась судиться с H&M и выступила в поддержку компании.

— Я уважаю мнение других людей по этому вопросу. И знаю, что расизм существует, но разве худи говорит о расизме? Нет, не говорит, — подчеркнула женщина.

Решение покинуть Стокгольм семья приняла после того, как активисты леворадикальной партии ЮАР "Борцы за экономическую свободу" разгромили магазины компании H&M в южноафриканском Йоханнесбурге.