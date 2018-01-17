Папа Римский встретился с жертвами священников-насильников
Фото: © Twitter/The Associated Press
Отмечается, что беседа проходила строго конфиденциально, на ней присутствовали только понтифик и пострадавшие.
Папа Римский Франциск во время своей поездки в Чили встретился с небольшой группой жертв, пострадавших от сексуального насилия со стороны священников. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на пресс-секретаря Ватикана Грега Бурке.
По его словам, встреча прошла в частной форме. На ней были только папа и жертвы насилия.
— Он их выслушал, приободрил и плакал вместе с ними, — добавил Берк.
Сейчас сразу несколько высокопоставленных духовных лиц католической церкви обвиняются в причастности к педофилии или в том, что скрывали такого рода преступления своих подчинённых.