Мэтт Дэймон извинился за слова по поводу сексуальных скандалов в Голливуде
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Актёр попал под серьёзную критику со стороны активистов. Теперь он планирует молчать.
Американский актёр Мэтт Дэймон прогнулся под критику со стороны активистов. Он извинился за свою позицию относительно сексуальных скандалов в Голливуде.
Изначально Мэтт Дэймон заявил, что он готов работать с людьми, обвинёнными в сексуальных домогательствах. В связи с этим активисты начали собирать подписи под петицией, чтобы вырезать актёра из фильма "Восемь подруг Оушена".
После такой реакции Дэймону пришлось принести свои извинения.
Я хочу извиниться. Считаю, что мне нужно на какое-то время взять паузу и замолчать, чтобы я ещё что-нибудь не ляпнул.
Мэтт Дэймон, актёр.
Напомним, до этого активисты критиковали актрису Мэрил Стрип. Предполагается, что она знала о преступлениях продюсера Харви Вайнштейна, которого также обвинили в сексуальных домогательствах.