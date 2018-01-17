Мэтт Дэймон извинился за слова по поводу сексуальных скандалов в Голливуде

Актёр попал под серьёзную критику со стороны активистов. Теперь он планирует молчать.

Американский актёр Мэтт Дэймон прогнулся под критику со стороны активистов. Он извинился за свою позицию относительно сексуальных скандалов в Голливуде.

Изначально Мэтт Дэймон заявил, что он готов работать с людьми, обвинёнными в сексуальных домогательствах. В связи с этим активисты начали собирать подписи под петицией, чтобы вырезать актёра из фильма "Восемь подруг Оушена".

После такой реакции Дэймону пришлось принести свои извинения.

Я хочу извиниться. Считаю, что мне нужно на какое-то время взять паузу и замолчать, чтобы я ещё что-нибудь не ляпнул. Мэтт Дэймон, актёр.