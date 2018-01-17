Российский рынок игр для консолей в 2017 году впервые за три года показал рост

Российские ретейлеры подвели итоги прошедшего года. Продавцы остались довольны активностью геймеров.

Компания "М.Видео" и игровой проект M.GAME подвели итоги развития российского рынка видеоигр в 2017 году. Всего российские геймеры приобрели более 2,25 миллиона игр для консолей и ПК. Общая сумма потраченных средств — порядка пяти миллиардов рублей.

Отметим, что потребление игр в натуральном выражении осталось на уровне 2016 года, но в денежном наблюдается рост на 20 процентов. Основная причина роста — консольные игры, которые отличаются своей более высокой ценой. За 2017 год было продано два миллиона видеоигр для консолей — это на 10 процентов больше, чем годом ранее.

Самые популярные игры для консолей в 2017 году:

PS4 — FIFA 18, Horizon: Zero Dawn, FIFA 17, GTA V, Battlefield 1;

PS3 — FIFA 17, FIFA 18, GTA V, Minecraft, Far Cry 4;

Xbox One — FIFA 18, GTA V, FIFA 17, Battlefield 1, Forza Horizon 3;

Xbox 360 — FIFA 17, GTA V, FIFA 18, Minecraft, Far Cry 4.

В 2014 году рынок видеоигр для консолей достиг отметки в 3,14 миллиона копий. После этого количество покупаемых игр снижалось из года в год. В 2016 году объём продаж составил 1,8 миллиона копий. В 2017 году рынку удалось стабилизироваться и показать рост.