Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 января 2018, 15:44

Замбия пригласила туристов, назвав себя вслед за Трампом вонючей дырой

Фото:&copy; Facebook/Zambiatourism

Фото:© Facebook/Zambiatourism

Власти страны решили таким образом поднять свою популярность среди путешественников.

Замбия назвала себя "вонючей дырой". На государственном портале по привлечению туристов и в его фейсбук-аккаунте появилась соответствующая публикация.

— Водопады Виктория — это очередная причина посетить вонючую дыру Замбию. Единственные звёзды и полосы, которые вы здесь встретите, — на небе и на зебре, — подписана картинка.

Таким образом Замбия ответила на высказывание президента США. Напомним, на днях Дональд Трамп назвал страны Африки, Гаити и Сальвадор "вонючими дырами", сказав, что США не должны принимать мигрантов оттуда.

BannerImage
Катерина Александрова
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Африка
  • В мире
  • Замбия
  • Путешествия
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar