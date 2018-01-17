Замбия пригласила туристов, назвав себя вслед за Трампом вонючей дырой

Власти страны решили таким образом поднять свою популярность среди путешественников.

Замбия назвала себя "вонючей дырой". На государственном портале по привлечению туристов и в его фейсбук-аккаунте появилась соответствующая публикация.

— Водопады Виктория — это очередная причина посетить вонючую дыру Замбию. Единственные звёзды и полосы, которые вы здесь встретите, — на небе и на зебре, — подписана картинка.