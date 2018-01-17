Замбия пригласила туристов, назвав себя вслед за Трампом вонючей дырой
Фото:© Facebook/Zambiatourism
Власти страны решили таким образом поднять свою популярность среди путешественников.
Замбия назвала себя "вонючей дырой". На государственном портале по привлечению туристов и в его фейсбук-аккаунте появилась соответствующая публикация.
— Водопады Виктория — это очередная причина посетить вонючую дыру Замбию. Единственные звёзды и полосы, которые вы здесь встретите, — на небе и на зебре, — подписана картинка.
Таким образом Замбия ответила на высказывание президента США. Напомним, на днях Дональд Трамп назвал страны Африки, Гаити и Сальвадор "вонючими дырами", сказав, что США не должны принимать мигрантов оттуда.