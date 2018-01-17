Всего с начала визита понтифика в эту страну неизвестные подожгли шесть церквей.

В Чили неизвестные подожгли три церкви и два вертолёта в центральном регионе страны Арауканиа, где сегодня, 17 января, Папа римский Франциск отслужит мессу. Как сообщает телеканал 24 horas, в результате нападений пострадали протестантский храм и два католических.

Помимо того, радикалы подожгли два вертолёта местной лесной компании и повредили ещё одну машину. Впоследствии на месте происшествия были обнаружены листовки с лозунгами радикальных группировок индейцев мапуче, которые проживают в основном в бедных районах Араукании.