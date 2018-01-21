Где мы чаще всего цепляем инфекции (7 самых любимых вирусами мест)
Существуют способы, которые помогут избежать вирусов и инфекционных заболеваний без прививания. Американские медики выделили семь основных заразных точек.
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Турникеты в метро и автобусах
К стальным турникетам в метро и автобусах притрагивается масса людей. Они могут стать причиной острой респираторной инфекции
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Кофеварки, кулеры, ручки и клавиатуры в офисе
В офисах находится от 40% до 60% микробов. Кроме того, избегайте прикосновений к дверным ручкам и клавиатурам других людей
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Жидкое мыло в туалетах
В общественных туалетах жидкое мыло чаще всего заражено бактериями, в том числе и фекальными веществами
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Места у проходов в поездах, автобусах и метро
Это логично: больше людей — больше риск подцепить вирус. Лучше находиться подальше от дверей
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Солонка и перечница
Нет смысла мыть руки перед обедом, если вы дотрагиваетесь до солонки и перечницы. В 40% случаев эти предметы содержат риновирусы
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Тренажёры в спортивном зале
Риновирусы очень любят влагу, поэтому стоит избегать спортивных тренажёров, на которых недавно занимались
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Столик для еды в самолёте, подлокотники и жилеты под сиденьями
На подлокотниках, столиках и под сиденьями в самолёте обитают бактерии Escherichia coli O157: H7, которые также повреждают почки
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