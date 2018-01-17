Испанские власти ужесточат контроль над киберспортом
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Политики обращают всё больше внимания на виртуальные виды спорта и бизнес вокруг них.
Гражданская партия Испании внесла в парламент предложение по вопросу урегулирования сферы киберспорта. Местные политики планируют создать отдельную структуру, которая займётся контролем за финансированием данной индустрии.
Предложение внесли спустя два дня после того, как министр энергетики Альваро Надаль заявил, что заблокирует грант в размере двух миллионов евро, выделенный ранее на поддержку независимых студий. Гражданская партия Испании призывает воспользоваться опытом других государств в вопросе формирования киберспортивных дисциплинарных органов и ассоциаций.
Напомним, в Испании сейчас находится самая большая киберспортивная аудитория в Европе. Общее число фанатов — 4,1 миллиона человек (около девяти процентов населения страны).