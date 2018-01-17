Галустян набил татуировку бразильского игрока в Counter-Strike

Проживает молодой человек в Ярославле. Теперь на его руке красуется один из лучших виртуальных спортсменов мира.

Россиянин Арутюн Галустян набил себе татуировку с портретом бразильского игрока в Counter-Strike: Global Offensive. Теперь на руке 22-летнего жителя Ярославля находится лицо Габриэля Толедо, известного под псевдонимом FalleN.

Сам киберспортсмен является капитаном команды SK по Counter-Strike: Global Offensive. На создание татуировки было потрачено более чем пять часов. Обошлось такое удовольствие Галустяну порядка 10 тысяч рублей.