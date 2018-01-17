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Регион
Опубликовано 17 января 2018, 14:40

Галустян набил татуировку бразильского игрока в Counter-Strike

Фото: &copy; twitter@ArutunGalustyan

Фото: © twitter@ArutunGalustyan

Проживает молодой человек в Ярославле. Теперь на его руке красуется один из лучших виртуальных спортсменов мира.

Россиянин Арутюн Галустян набил себе татуировку с портретом бразильского игрока в Counter-Strike: Global Offensive. Теперь на руке 22-летнего жителя Ярославля находится лицо Габриэля Толедо, известного под псевдонимом FalleN.

Сам киберспортсмен является капитаном команды SK по Counter-Strike: Global Offensive. На создание татуировки было потрачено более чем пять часов. Обошлось такое удовольствие Галустяну порядка 10 тысяч рублей.

Габриэль Толедо оценил такой поступок фаната. Он остался доволен результатом. При этом Галустян признался, что для него это уже не первая татуировка.

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Сергей Сурепин
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