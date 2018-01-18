Россию в составе Арктического совета выдвинули на Нобелевскую премию мира

Учёные считают, что организация достойна премии, потому что способствует сохранению мира между народами.

Арктический совет, в который входит восемь государств полярного региона, в том числе Россия, был выдвинут на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщает канадский телеканал CBC.

Отмечается, что организация была номинирована учёными из 20 стран, направившими коллективное письмо в Норвежский нобелевский комитет.

— В то время когда факты оспариваются, на этнокультурные различия смотрят с подозрением, а ценность международного сотрудничества ставят под вопрос, Арктический совет продолжает работать с прежней силой, — говорится в документе.

Авторы письма уверены, что Арктический совет способствует сохранению мира между народами, а поэтому он достоин премии, которая присуждается лицу, добившемуся наибольших успехов в деле сплочения народов, сокращения численности армий, а также проведения мирных конгрессов.