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Опубликовано 18 января 2018, 08:18

В Португалии в ананасах нашли тонну кокаина

Проведённая операция стала частью длительного расследования, начавшегося на территории Испании и Португалии в апреле прошлого года.

В Португалии в ананасах нашли тонну кокаина. Об этом сообщает ABC News.

Кокаин был завёрнут в жёлтый воск и спрятан в кожуру ананасов, под видом которых наркотик и был ввезён в страну.

В результате операции, проведённой полицией Испании и Португалии, было арестовано девять членов группировки, поставлявшей наркотики из Южной Америки.

Проведённая операция стала частью длительного расследования, начавшегося на территории двух стран в апреле прошлого года.

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Эмила Сидорова
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