Проведённая операция стала частью длительного расследования, начавшегося на территории Испании и Португалии в апреле прошлого года.

В Португалии в ананасах нашли тонну кокаина. Об этом сообщает ABC News.

Police in Europe say they seized nearly a ton of cocaine found hidden inside a shipment of fresh pineapples. https://t.co/uURZQfRtJ1 pic.twitter.com/5fRKx8mbug — ABC News (@ABC) January 18, 2018

Кокаин был завёрнут в жёлтый воск и спрятан в кожуру ананасов, под видом которых наркотик и был ввезён в страну.

В результате операции, проведённой полицией Испании и Португалии, было арестовано девять членов группировки, поставлявшей наркотики из Южной Америки.