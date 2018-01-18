Игроки "Реала" и "Челси" вошли в команду года по версии FIFA 18

Компания Electronic Arts озвучила имена ещё трёх футболистов, которые попали в команду года по версии FIFA 18. В тройку полузащитников вошли Кевин Де Брёйне из "Манчестер Сити", Лука Модрич из мадридского "Реала", а также Н’Голо Канте из "Челси".

Карточки с соответствующими игроками, которые стали частью команды года, будут доступны в игровом режиме Ultimate Team. Остальных участников разработчики объявят позже. Ранее частью команды года по версии FIFA 18 стали Месси, Роналду и Кейн.