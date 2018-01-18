Игроки "Реала" и "Челси" вошли в команду года по версии FIFA 18
Разработчики популярного спортивного симулятора продолжают называть лучших игроков этого сезона.
Скриншот видео: youtube.com/GameNewsOfficial
Компания Electronic Arts озвучила имена ещё трёх футболистов, которые попали в команду года по версии FIFA 18. В тройку полузащитников вошли Кевин Де Брёйне из "Манчестер Сити", Лука Модрич из мадридского "Реала", а также Н’Голо Канте из "Челси".
Карточки с соответствующими игроками, которые стали частью команды года, будут доступны в игровом режиме Ultimate Team. Остальных участников разработчики объявят позже. Ранее частью команды года по версии FIFA 18 стали Месси, Роналду и Кейн.
Напомним, что всего на места в команде года претендуют 55 профессиональных футболистов. Определены они будут с помощью голосования. Участие в нём принимают фанаты спортивного симулятора, журналисты и сами спортсмены. Каждый участник голосования составляет список из 11 игроков, которые, по его мнению, являются лучшими. Финальная команда будет использовать тактику 4–3–3.