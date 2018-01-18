По мотивам "Чужого" выйдет высокобюджетная игра

Будущая игра по мотивам "Чужого" станет высокобюджетным шутером для ПК и консолей. Пока неизвестно, начала студия Cold Iron разработку или нет. Представители компании FoxNext Games заявили, что это лишь первый этап плана Fox по развитию игрового подразделения. Фирма хочет сделать игры таким же важным бизнесом для студии, как телевидение и кино.