По мотивам "Чужого" выйдет высокобюджетная игра
За разработку нового боевика отвечает студия Cold Iron. Игра будет доступна как на консолях, так и на ПК.
Кадр из фильма “Чужой”
Компания FoxNext Games приобрела студию Cold Iron. Эта фирма является игровым подразделением студии Fox, основанным в 2017 году.
Будущая игра по мотивам "Чужого" станет высокобюджетным шутером для ПК и консолей. Пока неизвестно, начала студия Cold Iron разработку или нет. Представители компании FoxNext Games заявили, что это лишь первый этап плана Fox по развитию игрового подразделения. Фирма хочет сделать игры таким же важным бизнесом для студии, как телевидение и кино.
Напомним, студию Cold Iron в 2015 году основали ветераны игровой индустрии. Ранее они работали над успешными играми Neverwinter, BioShock Infinite, Metroid Prime 3 и City of Heroes.
Дебютный проект FoxNext Games — мобильная игра Marvel Strike Force. Её выход ожидается в начале 2018 года.