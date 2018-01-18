Филиппины "объявили войну" киберспорту

Местное правительство продолжает "убивать" виртуальные виды спорта, повально запрещая турниры.

Правительство Филиппин нацелено всерьёз вставлять палки в колёса киберспорту. Совет по играм и развлечениям уже подписал резолюцию, которая предписывает проверять профессиональных игроков на употребление наркотиков.

Вместе с этим киберспортсмены должны будут зарегистрироваться в специальном реестре, а также получить лицензию на участие в турнирах. Помимо этого, местные власти хотят, чтобы игроки делились частью своих доходов в размере трёх процентов.

В соответствии с подписанной резолюцией, любое мероприятие, призовой фонд которого превышает 200 долларов, подпадает под требования Совета. Профессиональные игроки считают, что такие действия со стороны правительства представляют собой прямую угрозу для крупных турниров.