Филиппины "объявили войну" киберспорту
Фото: © flickr.com/Ray in Manila
Местное правительство продолжает "убивать" виртуальные виды спорта, повально запрещая турниры.
Правительство Филиппин нацелено всерьёз вставлять палки в колёса киберспорту. Совет по играм и развлечениям уже подписал резолюцию, которая предписывает проверять профессиональных игроков на употребление наркотиков.
Вместе с этим киберспортсмены должны будут зарегистрироваться в специальном реестре, а также получить лицензию на участие в турнирах. Помимо этого, местные власти хотят, чтобы игроки делились частью своих доходов в размере трёх процентов.
В соответствии с подписанной резолюцией, любое мероприятие, призовой фонд которого превышает 200 долларов, подпадает под требования Совета. Профессиональные игроки считают, что такие действия со стороны правительства представляют собой прямую угрозу для крупных турниров.
Напомним, ранее Valve уже отказалась проверять игроков в Dota 2 на наркотики. В связи с этим чемпионат по главной киберспортивной дисциплине будет проходить на Филиппинах без поддержки корпорации.