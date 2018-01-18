Геймера из Нижнего Новгорода осудили за кражу
Молодой человек похитил чужую учётную запись в популярной компьютерной игре Lineage 2.
Фото: © flickr.com/Eric Holsinger
Суд Приокского района в Нижнем Новгороде вынес приговор 24-летнему местному жителю. Его обвинили в неправомерном доступе к компьютерной информации.
Само преступление произошло весной 2016 года. Молодой человек работал компьютерщиком в одной из коммерческих компаний. Он являлся фанатом популярной компьютерной игры Lineage 2. Ему удалось через своего знакомого получить доступ к учётным записям других игроков. За использование чужих персонажей против молодого человека возбудили уголовное дело.
Обвиняемый своей вины не признал. Он заявил, что случайно играл под чужим именем. В связи с этим суд счёл его слова попыткой избежать ответственность и приговорил злоумышленника к штрафу в размере 100 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.