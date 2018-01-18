Hyundai N впервые появится в компьютерной игре
Производитель автомобилей заявил, что новая машина появится в симуляторе Forza Motorsport 7.
Фото: © HYUNDAI MOTOR
Компания Hyundai представила в Детройте широкой публике новый автомобиль — Veloster Turbo 2019, а также его спортивный аналог — Veloster N. В рамках премьеры машин производитель объявил о том, что обе модели появятся в автомобильном симуляторе Forza Motorsport 7.
Veloster Turbo и Veloster N появятся в салонах США в этом году: первая модель — во втором квартале, спортивная версия — в четвёртом квартале. Владельцы игры Forza Motorsport 7 смогут сесть за руль обеих машин уже в этом месяце — после выхода очередного обновления.
Также следует добавить, что в рамках продвижения Veloster 2019 игроки Forza Motorsport 7 получат дополнительные игровые возможности для Veloster. О них разработчики сообщат позже.