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Регион
Опубликовано 18 января 2018, 07:47

Hyundai N впервые появится в компьютерной игре

Производитель автомобилей заявил, что новая машина появится в симуляторе Forza Motorsport 7.

Фото: &copy;&nbsp;HYUNDAI MOTOR

Фото: © HYUNDAI MOTOR

Компания Hyundai представила в Детройте широкой публике новый автомобиль — Veloster Turbo 2019, а также его спортивный аналог — Veloster N. В рамках премьеры машин производитель объявил о том, что обе модели появятся в автомобильном симуляторе Forza Motorsport 7.

Veloster Turbo и Veloster N появятся в салонах США в этом году: первая модель — во втором квартале, спортивная версия — в четвёртом квартале. Владельцы игры Forza Motorsport 7 смогут сесть за руль обеих машин уже в этом месяце — после выхода очередного обновления.

Также следует добавить, что в рамках продвижения Veloster 2019 игроки Forza Motorsport 7 получат дополнительные игровые возможности для Veloster. О них разработчики сообщат позже.

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Сергей Сурепин
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