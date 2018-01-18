Фанаты ПСЖ освистали Неймара — видео

Очередной неприятный момент произошёл в стане парижан. В концовке встречи ПСЖ — "Дижон" Неймар не дал пробить одиннадцатиметровый Эдисону Кавани, который, в случае успешной реализации пенальти, мог стать лучшим бомбардиром в истории клуба, став на одну ступень со Златаном Ибрагимовичем (Шведский футболист забил 156 голов за парижан. — Прим. Лайфа).

Бразилец же, к 83-й минуте уже трижды отличившийся голами, решил оформить покер в матче и самостоятельно пошёл к точке. Трибуны не поняли и не приняли эту инициативу Неймара и сопроводили удар форварда оглушительным свистом и криками "Кавани!"