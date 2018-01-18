Фанаты ПСЖ освистали Неймара — видео
Фото: © REUTERS/Benoit Tessier
В матче парижан против "Дижона" во французской Лиге 1 трибуны "Парк де Пренс" неодобрительно приняли 25-летнего бразильского форварда, шедшего бить пенальти.
Очередной неприятный момент произошёл в стане парижан. В концовке встречи ПСЖ — "Дижон" Неймар не дал пробить одиннадцатиметровый Эдисону Кавани, который, в случае успешной реализации пенальти, мог стать лучшим бомбардиром в истории клуба, став на одну ступень со Златаном Ибрагимовичем (Шведский футболист забил 156 голов за парижан. — Прим. Лайфа).
Бразилец же, к 83-й минуте уже трижды отличившийся голами, решил оформить покер в матче и самостоятельно пошёл к точке. Трибуны не поняли и не приняли эту инициативу Неймара и сопроводили удар форварда оглушительным свистом и криками "Кавани!"
Neymar protestolar ve “Cavani” tezahüratları arasında penaltıdan skoru 8-0’a getirdi. pic.twitter.com/bsSMPuqjjX— Avrupa’dan Goller (@EPLden_Goller) 17 января 2018 г.
В итоге ПСЖ одержал разгромную победу, унизив "Дижон", — 8:0, а Неймар благополучно записал на свой счёт покер.
Напомним, Неймар и Кавани уже не в первый раз сталкиваются на поле. В сентябре прошлого года бразилец не дал уругвайцу пробить штрафной, за что тот не уступил ему пенальти. Однако зимой Кавани и Неймар помирились.