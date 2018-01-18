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Регион
Опубликовано 18 января 2018, 08:31

Фанаты ПСЖ освистали Неймара — видео

Фото: &copy;&nbsp;REUTERS/Benoit Tessier

Фото: © REUTERS/Benoit Tessier

В матче парижан против "Дижона" во французской Лиге 1 трибуны "Парк де Пренс" неодобрительно приняли 25-летнего бразильского форварда, шедшего бить пенальти.

Очередной неприятный момент произошёл в стане парижан. В концовке встречи ПСЖ — "Дижон" Неймар не дал пробить одиннадцатиметровый Эдисону Кавани, который, в случае успешной реализации пенальти, мог стать лучшим бомбардиром в истории клуба, став на одну ступень со Златаном Ибрагимовичем (Шведский футболист забил 156 голов за парижан. — Прим. Лайфа).

Бразилец же, к 83-й минуте уже трижды отличившийся голами, решил оформить покер в матче и самостоятельно пошёл к точке. Трибуны не поняли и не приняли эту инициативу Неймара и сопроводили удар форварда оглушительным свистом и криками "Кавани!"

В итоге ПСЖ одержал разгромную победу, унизив "Дижон", — 8:0, а Неймар благополучно записал на свой счёт покер.

Напомним, Неймар и Кавани уже не в первый раз сталкиваются на поле. В сентябре прошлого года бразилец не дал уругвайцу пробить штрафной, за что тот не уступил ему пенальти. Однако зимой Кавани и Неймар помирились.

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Ульяна Аксёнова
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